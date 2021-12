Star Wars Eclipse annunciato ai Game Awards 2021 con un trailer

Quantic Dream ha annunciato ufficialmente Star Wars Eclipse durante la cerimonia di premiazione per i The Game Awards 2021.

Il gioco, confermando le indiscrezioni degli ultimi mesi, è un action adventure ambientato durante l'Era dell'Alta Repubblica, qualche tempo prima dunque rispetto gli eventi narrati nella serie cinematografica. Il trailer in allegato ci fornisce un primo assaggio delle ambientazioni che potremo esplorare nel corso dell'avventura.

Stando alle prime informazioni fornite dal team di sviluppo, noto per lavori del calibro di Heavy Rain, Beyond Due Anime e Detroit: Become Human, Star Wars Eclipse ci darà la possibilità di controllare diversi personaggi giocabili, ognuno con abilità differenti. Come solitamente accade per gli altri prodotti del team, pare che avremo la possibilità di decidere il loro destino con le nostre scelte.

Il sito ufficiale del gioco è già online, da cui apprendiamo che il progetto è ancora in una fase iniziale dello sviluppo e non sono confermate per il momento delle piattaforme precise: anche se è lecito pensare al trittico formato da PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

L'impressione dunque è che per saperne di più dovremo attendere un bel po', dato che non viene menzionato nemmeno un possibile periodo di lancio. In ogni caso, per il momento possiamo accontentarci del trailer, che sembra essere molto evocativo per i fan della saga ideata da George Lucas.