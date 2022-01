Nel corso della prima puntata del 2022 del suo podcast, il giornalista nonché insider Jeff Grubb ha condiviso alcune novità sul sequel di Star Wars Jedi Fallen Order, action sci-fi sviluppato da Respawn Entertainment giunto su console e PC Windows nel 2019.

La notizia che giunge da GrubbSnax è che, secondo le fonti della firma di VentureBeat, la nuova avventura di Cal Kestis (con il volto dell'attore Cameron Monaghan) sarà annunciata da Electronic Arts prima dell'E3 2022. A tal proposito, anche quest'anno la fiera, per via della diffusione della variante Omicron del Coronavirus, si terrà esclusivamente online.

L'Electronic Entertainment Expo si tiene solitamente a giugno, dunque quando potrebbe esserci il reveal di Jedi Fallen Order 2? Dando uno sguardo al calendario, l'ipotesi più quotata è il 4 maggio 2022, in occasione dello Star Wars Day. Quale migliore occasione per svelare al pubblico il seguito di un titolo che ha conquistato oltre venti milioni di giocatori?

