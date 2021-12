Star Wars The Old Republic Legacy of The Sith rinviato al 2022

BioWare ha annunciato che Star Wars The Old Republic Legacy of The Sith è stato rinviato al 15 febbraio 2022.

La notizia arriva in verità un po' a sorpresa, dato che soltanto di recente era stata confermata la release per dicembre. Invece, lo sviluppatore ha preferito prendersi del tempo ulteriore per affinare il codice finale, per quella che è una nuova importante espansione per il MMORPG ambientato nella galassia di Guerre Stellari.

“Abbiamo preso la difficile decisione di posticipare l'uscita di Legacy of The Sith al 15 febbraio 2022. Come molti di voi che state leggendo, personalmente non vedo l'ora che arrivi il lancio della nostra espansione. Mi sono goduto il tempo che ho passato esplorando le profondità di Manaan, testando nuove combinazioni di storie e abilità con gli stili di combattimento e altro ancora durante i playtest interni. Legacy of The Sith è qualcosa su cui il team ha lavorato duramente per un po', ma man mano che ci avviciniamo al lancio abbiamo bisogno di un po' più di tempo“.

È quanto ha dichiarato Keith Kanneth, il Project Director del gioco, con una nota pubblicata sul sito ufficiale.

La nuova espansione si inserirà dunque nei festeggiamenti per il decimo anniversario di Star Wars The Old Republic, un gioco che ha ripreso il canone introdotto con i due Knights of The Old Republic, calandolo in un contesto MMORPG molto apprezzato dagli appassionati.

Ulteriori informazioni verranno date nelle prossime settimane. Star Wars The Old Republic è disponibile in free-to-play per PC Windows.