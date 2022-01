StarCraft III potrebbe essere in lavorazione: Mike Ybarra di Blizzard scatena il rumor

Sono anni che il popolo di videogiocatori chiede a gran voce uno StarCraft III alla corte di Blizzard Entertainment. Dopo l'apprezzato secondo capitolo, al debutto nell'ormai lontano 2010, la saga RTS pare essere andata in pausa, con nessun annuncio in vista a rallegrare gli appassionati.

Ora che Microsoft ha acquistato Activision Blizzard per l'impressionante cifra di quasi 70 miliardi di dollari, però, alcuni franchise storici della compagnia americana potrebbero fare il loro ritorno. Tra cui proprio quello strategico in tempo reale ambientato tra stelle e pianeti. Questo per stessa ammissione del presidente Bobby Kotick, che ha lasciato intendere che diversi progetti cancellati per problemi di sviluppo o budget potrebbero essere riavviati grazie proprio allo slancio dato dalla casa di Xbox.

Le parole di Kotick hanno inevitabilmente spinto i gamer a sognare il ritorno di varie saghe sui social. Tra loro anche la star di Shang-Chi, Simu Liu, il quale ha chiesto su Twitter “per favore salvate StarCraft”, essendo un grande fan dell'RTS sci-fi.

🙂 — Mike Ybarra (@Qwik) January 20, 2022

All'attore ha risposto nientemeno che Mike Ybarra di Blizzard: una semplice faccina ha fatto praticamente esplodere Twitter, con StarCraft III a rientrare nell'orbita delle possibilità.

Naturalmente nessuna conferma – o smentita – è arrivata dalla casa di sviluppo, attualmente impegnata su Diablo 4 e Overwatch 2. Voi cosa ne dite, vi piacerebbe tornare a combattere e raccogliere risorse in un nuovo episodio di StarCraft?