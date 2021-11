Diablo 4 e Overwatch 2 rimandati: uscita solo nel 2023?

A seguito della pubblicazione del suo ultimo report finanziario, Activision Blizzard ha diramato una notizia che potrebbe fare male al cuore dei videogiocatori. Diablo 4 e Overwatch 2 sono stati infatti rimandati dalla compagnia americana.

Ad onor del vero, nessuno dei due videogame disponeva di una data di uscita precisa, nonostante il sequel di Overwatch fosse atteso indicativamente per il secondo trimestre del prossimo anno.

Diablo IV and Overwatch 2 delayed pic.twitter.com/4pr9c0OEdz — Stephen Totilo (@stephentotilo) November 2, 2021

Il presidente di Blizzard Entertainment, Mike Ybarra, si è quindi rifiutato durante la riunione con gli azionisti di fornire maggiori dettagli sul lancio delle due attesissime produzioni – entrambe annunciate nel 2019 -, ma ha dichiarato di ritenere improbabile che possano andare a rientrare nel bilancio finanziario del 2022. Ciò significa che con molta probabilità sia Diablo 4 che Overwatch 2 saranno disponibili sul mercato solo nel 2023, o addirittura ancora più in là nel tempo.

Uno slittamento della data di uscita, per quanto vada a intristire molti appassionati, non dovrebbe stupire più di tanto, considerando che la compagnia sta attraversando un periodo particolarmente difficile. Questo per via delle recenti denunce legali subite e del conseguente addio di numerosi dirigenti, con una riorganizzazione interna quantomeno necessaria.

Non ci resta allora che restare in attesa di ulteriori informazioni, speranzosi che il tempo aggiuntivo a disposizione degli sviluppatori possa regalarci due grandi ritorni, in grado di conquistare la community geek.