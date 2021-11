Starfield: il director svela nuove informazioni

Bethesda è un'azienda del gaming rinomata per aver sviluppato alcuni fra i giochi più validi di sempre. Pensiamo, ad esempio, a The Elder Scrolls Skyrim (di cui sta uscendo l'Anniversary Edition) oppure a Fallout. Adesso la software house, però, sta lavorando al suo prossimo progetto: Starfield.

Di Starfield si parla ormai dall'E3 2018 e, solamente quest'anno, abbiamo potuto gustarci un vero e proprio teaser trailer. Non solo, a distanza di poco tempo dal teaser, Bethesda ha anche approfondito qualche dettaglio della lore che ci spetta nell'immenso mondo di questo GDR.

La domanda che in molti si sono recentemente posti, però, è la seguente: Bethesda farà sentire l'influenza di The Elder Scrolls in Starfield? La risposta ce l'ha fornita IGN che, tramite un'intervista, ha intercettato il director Todd Howard. Egli ha affermato quanto segue:

Beh, credo sia nel nostro DNA. Queste cose ci piacciono: la struttura delle mappe, le fazioni, le abilità. Penso che, addirittura, ci sia più Skyrim in Starfield che non in The Elder Scrolls stesso. Ora che me lo dici, il sistema di abilità in Skyrim è molto simile a quello del gioco che stiamo sviluppando. Ha anche qualcosa in comune con Fallout se proprio volete saperlo. Quindi sì, penso faccia parte del nostro DNA. Vedrete quei segni distintivi in ogni cosa che facciamo, il che vi farà subito venire in mente Bethesda. L'avevo già affermato in passato: si tratta di Skyrim, ma nello spazio.

Per quanto riguarda, invece, la data di uscita, Bethesda si è soffermata a spiegare il motivo per cui l'ha annunciata con così tanto anticipo durante l'E3 2021:

É un gioco molto ambizioso. Eravamo molto fiduciosi sulla data in cui lo pubblicheremo. Il nostro obiettivo principale rimane quello di creare il miglior gioco possibile. Ci sentiamo sicuri riguardo al progetto e altrettanto per la data che abbiamo scelto. Siamo ad una fase di sviluppo molto avanzata, in cui siamo già in grado di affrontare l'intero gioco. Purtroppo, c'è ancora tanto da fare e con un gioco davvero ambizioso c'è poco di cui avere fretta.

Dopodiché, Howard si è fermato ad analizzare le difficoltà nello sviluppo del “nuovo Skyrim” causate dalla pandemia da Covid-19. Cliccate qui per saperne di più.

Noi vi ricordiamo che Starfield uscirà tra un anno, più precisamente il giorno 11 novembre 2022 su Xbox Series X|S e PC. Di seguito potrete vedere il teaser trailer sopracitato.