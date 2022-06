Starfield: misteri extraterrestri nella nuova clip di Bethesda

Dopo averlo visto in azione in occasione dell’ultimo Xbox & Bethesda Games Showcase, Starfield ci riporta ancora una volta tra le stelle. E lo fa con una nuova clip condivisa dagli sviluppatori di Bethesda, che si focalizza sulla trama del kolossal sci-fi in uscita su PC e Xbox Series X/S nel 2023.

In particolare, il filmato pubblicato via Twitter mostra i misteriosi manufatti extraterrestri ritrovati dagli esploratori dei sistemi stellari limitrofi al Sole, punto cardine della narrazione di Starfield.

"These artifacts could be everything we've been looking for.

As to what they are, what they're building… you'll be part of solving that puzzle now."https://t.co/ntSygDGOV9 pic.twitter.com/D0DWkprBP1

— Starfield (@StarfieldGame) June 18, 2022