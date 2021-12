Starfield, una nuova immagine mostrata da Bethesda

Gli aggiornamenti su Starfield da parte di Bethesda arrivano con il contagocce, ma sono sempre incisivi e interessanti.

Il publisher statunitense ha oggi pubblicato una nuova concept art dedicata al gioco che puoi vedere di seguito. Si vede il giocatore ritratto all'interno di un rigoglioso mondo alieno, ricco di vegetazione e sicuramente d'impatto.

“Durante i tuoi viaggi scoprirai molti ambienti unici, alcuni rigogliosi e ricchi di vita. #Starfield“

È il messaggio associato all'immagine da parte dello sviluppatore.

Starfield, l'attesissimo GdR Sci-Fi dei creatori di Skyrim

La concept art non è stata seguita da ulteriori informazioni, che si presume arriveranno in maniera massiccia l'anno prossimo, quando è previsto il lancio del gioco.

Nel frattempo, ricordiamo che Starfield è un gioco di ruolo fantascientifico sviluppato da Bethesda Game Studios, lo stesso team autore di Fallout 4 e The Elder Scrolls V: Skyrim. Si tratta del primo nuovo universo realizzato negli ultimi 25 anni dallo sviluppatore, che finora si era dedicato esclusivamente ai franchise di The Elder Scrolls e Fallout.

Il titolo ci permetterà di creare il personaggio che desideriamo ed esplorare la galassia a bordo della nostra nave. Lo scopo sarà intraprendere quello che è stato definito come un viaggio leggendario per trovare la risposta al più grande mistero dell'umanità.

Si presume quindi che saremo dinnanzi a un'esperienza di gioco molto simile a quella vista negli altri giochi della compagnia, calata in un contesto fantascientifico e futuristico.

C'è molta attesa anche per scoprire il Creation Engine 2, il nuovo motore grafico che farà il suo debutto proprio con Starfield, cercando di sfruttare al meglio le console di ultima generazione.

Il titolo sarà il primo lavoro congiunto tra Bethesda e Microsoft dopo l'acquisizione ed è in lavorazione in esclusiva per PC e Xbox Series X/S. Il lancio è previsto l'11 novembre 2022, incluso sin dal Day One nel catalogo di Xbox Game Pass.