Steam: arrivano i saldi per l'autunno 2021

Che tu voglia esplorare in cerca di nuovi titoli a cui approcciarti o che desideri snellire la lista del backlog, questa news è ciò che fa per te! Sì perché lo store digitale di Valve ha attivato i saldi validi per la stagione autunnale 2021. I saldi di Steam offriranno ai giocatori l'opportunità di accaparrarsi a prezzo scontato un titolo qualsiasi dell'ampissimo parco titoli disponibile.

Si parla di circa un migliaio di videogiochi in offerta che rimarranno acquistabili a prezzo ridotto fino al giorno 1 dicembre 2021 (fino alle 19:00 locali).

Alcuni dei giochi più grandiosi di sempre sono attualmente disponibili al 20, 30 o addirittura al 50% di sconto. Sia che voglia recuperare Ys 9: Mostrum Nox (comprabile al -20%), che Deathloop (scontato addirittura del 50%), le offerte non mancheranno.

Nella sezione dei saldi autunnali di Steam, potrete anche recuperare a soli €19,99 la remastered del mitico Dark Souls, appena proclamato “Best Game of All Time” ai Golden Joystick Awards.

In più, oltre ai saldi autunnali, la piattaforma sta raccogliendo voti per decidere le nomination dei suoi Steam Awards annuali. Le categorie sono sempre le stesse: tra le altre vi troviamo il premio al miglior gioco dell'anno e al gioco sostenuto con più affetto (tramite nuovi contenuti e frequenti aggiornamenti). Clicca qui per esprimere anche tu la tua preferenza!

Vi ricordiamo che i saldi autunnali saranno disponibili su Steam fino al giorno 1 dicembre 2021, alle ore 19:00 nostrane.