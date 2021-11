Dark Souls: dopo il premio, Miyazaki si dice "estremamente commosso"

Il director di Dark Souls, ovvero Hidetaka Miyazaki ha rilasciato da poco una dichiarazione inerente al suo videogioco, vincitore del premio di “miglior gioco di sempre”.

Il premio, rilasciato dai Golden Joystick Awards, ha significato parecchio, sia per community amante dei soulslike, che per il director stesso dell'opera.

Durante le premiazioni di quest'anno, due nuove categorie si sono fatte spazio tra le altre già presenti. Stiamo parlando di “Best Gaming Hardware of All Time” e il già citato “Best Game of All Time“, vinto da Dark Souls.

Dopo la vittoria del soulslike, Miyazaki ha espresso il suo entusiasmo, riportato da vari utenti di Twitter e Yahoo Japan. Ecco che cosa ha affermato il regista del “gioco migliore di sempre”:

É ancora incredibile che gli utenti ci abbiano selezionato tra i tanti progetti nominati. Sento che è un grande onore. Grazie a tutti coloro che sono stati coinvolti nello sviluppo, nella cooperazione e nel supporto in quel periodo, inclusi FromSoftware e Bandai Namco Entertainment. E soprattutto, grazie agli utenti che hanno giocato e supportato con amore il gioco. Vi siamo davvero grati, sono estremamente commosso.

Miyazaki, successivamente, si è soffermato sul ruolo che hanno avuto gli sviluppatori che si sono uniti a FromSoftware:

I membri dello staff unitosi a FromSoftware come nuovi arrivati ora hanno accumulato esperienza e sono cresciuti sempre di più, fino a rappresentare il fulcro del progetto Elden Ring.

Il director di Dark Souls, infine, è giunto alle conclusioni, dicendo che: