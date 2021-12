Dark Souls è così difficile perché Miyazaki è un masochista!

La difficoltà di giochi come Dark Souls, Bloodborne e Sekiro è un tratto distintivo che li accomuna rispetto ad altre produzioni dello stesso genere.

È anche il motivo per cui sono così tanto amati dagli appassionati, adesso in trepida attesa per il lancio di Elden Ring, il nuovo progetto di From Software previsto per febbraio 2022. Il director del team, Hidetaka Miyazaki, ha parlato del perché i suoi giochi siano così impegnativi ammettendo un lato particolare del suo carattere.

“Se durante lo sviluppo pensiamo che i giocatori vogliano morire con un sorriso? A volte ricevo questa domanda dai media stranieri e rispondo sempre con un no. Mi è stato chiesto ‘Perché sei così sadico?': non posso parlare per gli altri membri dello staff, ma in realtà sono un masochista.“

Intervistato dal podcast giapponese Game no Shokutaku, Miyazaki va anche a fondo di questo dettaglio.

“Sono un grande masochista, quindi quando realizzo giochi come questi è perché è così che voglio essere trattato. È solo che a volte gli altri non lo capiscono: è per il mio piacere. Non conosco le fantasie degli altri membri dello staff ma, sì, è gratificante per me morire per una raffica di frecce, essere maledetto, essere preso a pugni da un fungo enorme o ucciso nel profondo della foresta!“

Una divertente intervista che svela ulteriormente il carattere eccentrico di un personaggio come Miyazaki, che a prescindere dalle sue preferenze personali sa certamente realizzare quello che si aspettano i fan di Dark Souls.

Elden Ring, il prossimo gioco di From Software, proporrà un impianto open world ed è stato realizzato con la collaborazione di George R. R. Martin, lo scrittore dei romanzi de “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco“. In lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, sarà disponibile dal 25 febbraio 2022.