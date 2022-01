Dark Souls, server temporaneamente offline a causa di una grave vulnerabilità

I server di Dark Souls sono offline ormai da diverse ore a causa di un grave problema di vulnerabilità, che permetteva a malintenzionati di eseguire un codice dannoso sul PC della vittima prendendone il controllo e rubando informazioni sensibili.

Ma ripartiamo dall'inizio. Ieri, durante la live di uno streamer, il gioco – Dark Souls 3 – si è arrestato improvvisamente, seguito da una voce robotica che criticava il gameplay. Dopodiché PowerShell si è aperto da solo, segno che l'hacker dietro all'attacco stava utilizzando uno script per controllare il computer della vittima, rendendo così nota l'esistenza dell'exploit.

PvP servers for Dark Souls 3, Dark Souls 2, and Dark Souls: Remastered have been temporarily deactivated to allow the team to investigate recent reports of an issue with online services.

Servers for Dark Souls: PtDE will join them shortly.

We apologize for this inconvenience.

— Dark Souls (@DarkSoulsGame) January 23, 2022