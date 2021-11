PS5 si aggiudica il premio "Best Gaming Hardware" ai Golden Joystick Awards 2021

Se avete letto che Dark Souls è stato eletto il gioco migliore di tutti i tempi dai Golden Joystick Awards, allora è probabile che sappiate che anche PS5 ha ottenuto un ambito premio.

PS5, infatti, si è rivelata come la console più votata per la categoria “Best Gaming Hardware” ai Golden Joystick Awards. La vera vittoria per PlayStation, però, è sicuramente rappresentata dall'aver raccolto più voti rispetto all'agguerrita concorrenza.

Tra i nominati, insieme a PlayStation 5, c'erano anche Xbox Series X, Series S, Switch OLED, NVIDIA GeForce RTX 3080 e WD_BLACK SN850 NVMe SSD.

Sicuramente, quest'anno è stato iconico per quanto riguarda il lato hardware, soprattutto grazie all'inizio della nuova generazione. La faccenda si è fatta meno rosea, però, quando le persone non riuscivano a trovare le console (e ancora in molti non riescono).

PS5 è stata la protagonista indiscussa dell'anno 2021. I motivi sono presto detti: il design futuristico della console è memorabile, il DualSense è incredibile e si è potuto giocare a titoli nuovi e next-gen (o quasi), come Returnal, Deathloop e Ratchet & Clank: Rift Apart. Dall'altra parte, invece, Microsoft ha cercato di puntare, più che sulla console stessa, sull'ecosistema Xbox, costituito dal Game Pass.

La vittoria di PlayStation 5 è arrivata dopo il festeggiamento avvenuto in occasione del primissimo anniversario della console.