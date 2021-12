Steam Deck, ecco le foto della confezione finale e del dev kit

Valve ha fornito un interessante aggiornamento sullo sviluppo di Steam Deck, la console portatile che sarà disponibile da febbraio 2022.

La casa statunitense ha infatti pubblicato su Steam le foto di quella che sarà la confezione finale del prodotto. Inoltre, è stato svelato il design della nuova versione del dev kit inviata agli sviluppatori.

Le immagini sono disponibili di seguito e ci mostrano in realtà una confezione che non sembra mettere in evidenza la macchina. Un semplice cartonato si apre a mo' di valigia, svelando immediatamente un foglio di istruzioni a coprire Steam Deck nella sua custodia.

Quest'ultima, di colore nero, presenta un logo nella parte centrale e conserva perfettamente la console, grazie a un materiale rigido rivestito all'interno con una apposita protezione.

Il design del prototipo, ancora non definitivo, è leggermente diverso rispetto quello mostrato qualche settimana fa. Valve ha confermato del resto che altre modifiche le troveremo nella versione finale del prodotto, ma è già un'idea abbastanza attendibile.

Nelle prossime settimane arriveranno altre novità, man mano che ci avvicineremo alla spedizione delle prime unità a coloro che hanno prenotato per primi la macchina.

Steam Deck è una console portatile con la filosofia da PC Gaming che promette di far girare gran parte del catalogo presente su Steam. In maniera simile a Nintendo Switch, sarà possibile acquistare a parte una apposita dock per collegarla a un monitor o a una TV, così da avere anche un'esperienza da salotto.

Il focus della piattaforma resta comunque il gioco in mobilità, con la promessa di rendere “portatili" anche le ultime uscite più importanti, includendo il supporto a tecnologie grafiche di ultima generazione. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale.