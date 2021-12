SteelSeries Prime Wireless è il mouse per l'eSport: risparmia 50€ grazie all'offerta

Lo SteelSeries Prime Wireless non è un mouse da gaming come tutti gli altri. Ogni suo aspetto è stato infatti progettato con cura per raggiungere un unico obiettivo: vincere. Questo eccellente mouse è in offerta a ben 50 euro di sconto: il prezzo finale è di soltanto 89,99 euro anziché 139,99. Un vero affare considerando il rapporto qualità/prezzo del prodotto. Sviluppato in collaborazione con oltre 100 pro degli eSport, Prime Wireless si presenta come il top fra i mouse da gaming.

SteelSeries Prime Wireless: il mouse dei pro player

Il design innovativo dello switch Presitge OM sfrutta infatti i magneti al neomidio per offrire click nitidi e affidabili, garantiti per 100 milioni di click – fino a cinque volte in più rispetto alla concorrenza. Insieme ad un fascio di luce infrarossa in ingresso, ogni singolo click viene registrato “a velocità quantica”, come riporta la scheda di descrizione. Prime Wireless è dotato di sensore per gaming TrueMove Air, con rilevamento 1-a-1 reale per prestazioni e precisione estreme con 18.000 CPI, 400 IPS e 40G.

Potrai personalizzare il mouse in base alle tue esigenze, scegliendo fra 4 livelli di polling e 5 CPI personalizzati sul mouse, mentre la struttura di soli 80 grammi sviluppata con i professionisti lo rende confortevole e perfetto per usi prolungati. Questo mouse da gaming offre tecnologia wireless Quantum 2.0 avanzata con ottimizzazione a doppio canale e connessioni stabili a 0 perdita di pacchetti, in grado di eguagliare mouse cablati. La batteria ad alte prestazioni assicura oltre 100 ore di gioco ininterrotto a 1000Hz con una singola carica, oltre alla ricarica rapida in soli 15 minuti.

Completa il tutto una finitura opaca testurizzata, con nuova presa antiscivolo facile da pulire per i più elevati livelli di gaming. Lo SteelSeries Prime Wireless è il mouse dei pro player: risparmia 50 euro acquistandolo al prezzo scontato di 89,99 euro invece di 139,99. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e selezionando la spedizione Prime potrai riceverlo in pochissimi giorni direttamente a casa tua.