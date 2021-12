Stranger of Paradise sarà collegato al primo Final Fantasy

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sarà protagonista di una diretta streaming dedicata che si terrà sabato 18 dicembre alle 11 ora italiana.

Lo ha confermato Square Enix Japan, che ha aggiunto come l'occasione sarà utile non solo per svelare nuove informazioni sul gioco, ma anche per festeggiare il compleanno del primo capitolo della serie, lanciato in Giappone il 18 dicembre 1987. In tal proposito, la compagnia spiegherà anche in che modo lo spin-off si collegherà direttamente agli eventi del Final Fantasy originale.

All'interno dello show troveremo Hatsune Matsushima, che sarà accompagnato alla conduzione da Kasumi Ashizawa. Yoshinori Kitase, brand manager della serie, e Tetsuya Nomura, produttore creativo, faranno parte dell'evento, in compagnia del produttore Masashi Fujiwara e del direttore di Square Enix Daisuke Inoue.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è un action-RPG in sviluppo presso Team Ninja, lo studio noto di recente per Nioh e in passato per la serie Ninja Gaiden. Si tratterà di un gioco ambientato diversi anni prima gli eventi narrati nel primo Final Fantasy, che proporrà un impianto ludico molto simile ai souls-like.

Obiettivo del progetto è quello di mostrare una versione dark fantasy della serie, in particolare per quanto riguarda ambientazioni e personaggi del primissimo episodio. Il gioco è in lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S con lancio previsto il 18 marzo 2022.

Finora sono state pubblicate due demo, che hanno permesso agli appassionati di saggiare in anticipo le caratteristiche dell'opera. Chissà che non ne arrivi un'altra prima del debutto sul mercato.