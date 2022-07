Stray: anche i gatti amano l'avventura felina per PlayStation e PC

Disponibile dal 19 luglio – anche in abbonamento con PlayStation Plus -, Stray è l’avventura felina del momento! Si tratta di un action adventure realizzato dai ragazzi di BlueTwelve Studio e edito da Annapurna Interactive, da giocare su PC, PS4 e PS5.

Un titolo che ha subito raccolto le lodi del pubblico e della critica, e che ora pare piacere anche ai gatti domestici di tutto il mondo. Incuriositi dal protagonista di Stray e dagli altri mici presenti a schermo, i nostri amici a quattro zampe sono stati più volte pizzicati dai videogiocatori mentre cercano di interagire con il videogioco.

Proprio per questo, è nato da pochissimo un account Twitter dedicato, battezzato dal suo creatore come “Cats Watching Stray” – “Gatti che osservano Stray“. Seguito anche da Annapurna Interactive, questo account condivide video e scatti divertenti che ritraggono le interazioni tra gatti di casa e il videogioco per PS4, PS5 e PC, con risultati che sapranno sempre strapparvi ben più di un sorriso.

E voi, state già giocando a Stray? Vi va di condividere con noi gli scatti e i filmati dei vostri gatti alle prese con il titolo?