PlayStation Plus di luglio Extra e Premium: tra i giochi anche FF7 Remake Intergrade

Dopo aver svelato la Instant Game Collection per il mese in corso, ora Sony va finalmente ad alzare il sipario su quelli che sono i giochi PlayStation Plus di luglio per gli abbonati Extra e Premium, tramite le pagine istituzionali del PlayStation Blog.

Abbonati che potranno scaricare una nuova selezione di titoli a partire da martedì 19 luglio, tra cui nuovi classici per la console portatile PSP e per la prima indimenticabile PlayStation casalinga. La punta di diamante dell’offerta è naturalmente l’inedito Stray, ma in catalogo possiamo trovare anche esperienze videoludiche piuttosto interessanti come Marvel’s Avengers e Final Faantasy VII Remake Intergrade.

Nel paragrafo successivo, possiamo poi consultare l’elenco completo di videogiochi scaricabili con l’abbonamento PlayStation Plus Extra e Premium.

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium luglio 2022

Stray PS4 e PS5

Marvel’s Avengers PS4 e PS5

Final Fantasy VII Remake Integrade PS5

Assassin’s Creed Unity PS4

Assassin’s Creed IV Black Flag PS4

Assassin’s Creed Rogue Remastered PS4

Assassin’s Creed Freedom Cry PS4

Assassin’s Creed The Ezio Collection PS4

Saints Row IV Re-Elected PS4

Saints Row Gat out of Hell PS4

Spirit of the North Enhanced Edition PS5

Ice Age Scrat’s Nutty Adventure PS4

Jumanji The Video Game PS4

Paw Patrol on a Roll! PS4

ReadySet Heroes PS4

No Heroes Allowed! PSP

LocoRoco Midnight Carnival PSP

Da segnalare anche vari giochi della serie Assassin’s Creed tra cui Unity, Black Flag, Rogue, Freedom Cry e la The Ezio Collection per rivivere l’epopea di uno degli Assassini più amati del franchise di casa Ubisoft. Gli abbonati Premium possono scaricare anche nuovi classici PS1 e PSP tra cui No Heroes Allowed! e LocoRoco Midnight Carnival.

Cosa ne pensate delle nuove aggiunte al catalogo PlayStation Plus Extra e Premium di luglio 2022?