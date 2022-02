Super Mario Odyssey: che prezzo! L'offerta Amazon ai minimi storici

Nonostante un secondo capitolo potrebbe essere in lavorazione, Super Mario Odyssey tiene ancora duro sotto il “peso” dei suoi cinque anni dal rilascio. Il platform firmato Nintendo è tornato su Amazon a uno dei minimi storici: solamente 42,61 euro anziché 59,99. A questo prezzo devi provarlo assolutamente se possiedi una console Nintendo Switch. Si tratta, infatti, del diciottesimo capitolo della serie e uno dei primi a dare una svolta innovativa al franchise, proponendo un platform 3D un po' diverso dal solito.

Un'avventura epica, piena di sorprese. Mario girerà intorno al mondo a bordo di una nave volante chiamata Odyssey. La nave viene alimentata e preparata al viaggio tra un regno e l'altro tramite le lune di energia. Chi può dire quali straordinari luoghi scoprirà nel corso della sua odissea? Fai squadra con Cappy, abitante del Regno del Cappello che ha assunto la forma del celeberrimo berretto rosso di Mario. Mario può utilizzare la fantastica abilità posseduta da Cappy di cap-turare i nemici per accedere a una serie di abilità totalmente nuove!

Oltre alla modalità classica, inoltre, i giocatori potranno divertirsi anche in modalità co-op in cui il secondo giocatore vestirà proprio i panni di Cappy. Riuscirai ad interrompere il matrimonio fra Bowser e la Principrssa Peach? Scoprilo in Super Mario Odyssey per Nintendo Switch, ora in super offerta a uno dei prezzi più bassi di sempre: solamente 42,61 euro invece di 59,99.

