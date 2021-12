Super Mario Odyssey, il successo in 3D dell'idraulico baffuto torna in offerta

Super Mario Odyssey è il titolo che ha rivoluzionato i canoni della celebre serie: un enorme regno in 3D, colmo di segreti, costumi e misteri ha spopolato su Nintendo Switch fin dalla sua uscita nel 2017. Se non lo hai mai provato, questo è il momento giusto: lo puoi trovare in offerta a 49,99 euro su Amazon, in sconto del 17% rispetto al prezzo di listino originale (pari a 59,99 euro).

Esplora il mondo di Super Mario Odyssey insieme a Cappy

Super Mario Odyssey è un gioco sandbox, il primo dai tempi degli amatissimi Super Mario 64 del 1996 e Super Mario Sunshine del 2002. In questa nuova, incredibile avventura in 3D ti unirai a Mario e al suo nuovo amico Cappy per salvare – ancora – la Principessa Peach da Bowser, che la vuole sposare contro la sua volontà. Cappy è molto più di un cappello: è un alleato prezioso dagli incredibili poteri che permette di catturare i nemici oppure di trasformare l'idraulico baffuto affinché prenda le sembianze di alcuni nemici storici. Durante il lungo viaggio a bordo dell'Odyssey, una sorta di vascello volante, i giocatori dovranno cercare tutte le lune presenti nel mondo di gioco che fungono da carburante per la navicella. Più se ne raccolgono esplorando in ogni anfratto, più lontano potrai andare e raggiungere nuovi mondi di gioco.

Scegli fra decine di costumi, visita New Donk City, una metropoli ispirata al classico Donkey Kong, scala grattacieli, impugna delle maracas e balla a Tostalandia, entra in contatto con la natura preistorica nel Regno delle Cascate oppure gusta piatti squisiti del Regno dei Fornelli. Quella di Super Mario Odyssey è un'avventura a tutto tondo che può essere vissuta da soli oppure in compagnia di un amico. La modalità multiplayer consente infatti a due persone di giocare in compagnia sulla stessa console, controllando Mario e Cappy. Super Mario Odyssey è in offerta su Amazon, ricordiamo, a 49,99 euro invece di 59,99. Un bell'affare per un titolo capace di unire tradizione e innovazione in un mondo 3D.