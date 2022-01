Syberia The World Before ha finalmente una data di uscita definitiva

Il talentuosissimo fumettista e creatore di videogame Benoît Sokal è venuto a mancare solo nel maggio dello scorso anno, lasciando un grande vuoto nel panorama dell'entertainment tutto. Ma anche un'eredità preziosa, che fa rima soprattutto con la saga dall'animo punta e clicca di Syberia.

Una saga, questa, che ha indubbiamente scritto parte della storia del videoludo, e che si prepara a tornare con un nuovo capitolo. Ci riferiamo a Syberia The World Before, più volte rimandato e ora finalmente dotato di una data di uscita ufficiale definitiva.

A comunicarla è il publisher Microids, che fissa la release al 18 marzo 2022 su PC. Lo stesso è visibile sulla pagina Steam del gioco, comunque atteso anche sui listini di Epic Games Store e GOG.

Come i precedenti capitoli, anche Syberia The World Before sarà un'avventura fortemente incentrata sulla narrazione e sui suoi sviluppi, lasciando ampio spazio alla risoluzione di enigmi. Questa la sinossi ufficiale:

Vaghen, 1937: Dana Roze è una ragazza di 17 anni che intraprende una brillante carriera da pianista. Il suo futuro si fa però più cupo quando la minaccia fascista dell’Ombra Bruna incombe sull’Europa all’alba della Seconda Guerra Mondiale. Taiga, 2004: Kate Walker sopravvive come meglio può nella miniera di sale in cui è stata imprigionata, fino a quando un tragico evento la spinge a partire per una nuova avventura alla ricerca della sua identità.

Sempre come comunicato dagli sviluppatori, andando a effettuare il pre-order del gioco avremo diritto all'artbook digitale, mentre scegliendo la Digital Deluxe Edition otterremo come contenuti bonus la soundtrack digitale, la sceneggiatura del gioco in versione ridotta, ed il Game Fan Kit comprensivo di wallpaper, avatar e le storyboard del compianto Benoît Sokal.