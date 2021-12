Tappetino mouse XXL a metà prezzo con Black Shark

Se la tua scrivania ormai è rovinata o comunque punti a diventare un pro player, non puoi non avere un tappetino mouse. Lo sai perché? Perché grazie a questo accessorio il mouse scivola senza costrizioni regalandoti un'esperienza in gaming di tutt'altro livello. Se ancora non ne hai uno, la promozione che sto per suggerirti fa proprio al caso tuo dal momento che ti consente di acquistare un prodotto Black Shark ad appena 19,99€ grazie al doppio sconto in atto.

Come devi fare? Ti colleghi alla pagina ufficiale del prodotto, spunti la casella del coupon del 30% e quando poi arrivi nel carello applichi il secondo codice ossia “8Q5TJIA7 ” risparmiando esattamente venti euro sul prezzo di listino. Io se fossi in te non me lo farei ripetere.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia

Questo tappetino mouse XXL è davvero di una qualità pazzesca. E' vero, ne trovi anche che costano meno ma stai tranquillo che non raggiungono la qualità di questo Manta P4 di Black Shark. Come mai dico questo? Perché testandolo in prima persona ho trovato davvero delle differenze sostanziali.

Anzitutto ha una dimensione notevoli visto e considerato che è lungo 120 centimetri e largo 60 centimetri. Una scrivania del più famoso brand svedese la copre senza problemi e regalandoti davvero uno spazio di appoggio senza precedenti.

Ha una base in gomma che non lo fa andare a destra e sinistra ed è completamente impermeabile così se mai ti dovesse cadere qualcosa sopra, basta asciugarlo per evitare ogni male.

Eccezionale? A dir poco. Approfitta subito del doppio sconto su Amazon acquistando questo tappetino mouse XXL a soli 19,99€. Lo ordini e lo ricevi in uno o due giorni con Prime. Ricordati di inserire il codice “8Q5TJIA7” dopo aver attivato il primo coupon.