Tekken 7, arriva la Legendary Edition con tanti nuovi contenuti

Disponibile dal 2017, Tekken 7 è l'ultima incarnazione della popolare serie di picchiaduro ad incontri giapponese. Quattro anni più tardi, è pronta a rinnovarsi, almeno su console.

Bandai Namco ha infatti annunciato in via ufficiale l'uscita di Tekken 7 Legendary Edition, in arrivo il 12 novembre in Italia nei formati PlayStation 4 e Xbox One, compatibile anche con PlayStation 5 e Xbox Series X.

La Legendary Edition del beat ‘em up comprende 36 lottatori e ben 8 personaggi aggiuntivi, oltre a tutti i più recenti aggiornamenti per il bilanciamento ed i DLC gratis pubblicati dopo il lancio del gioco originale.

Ci ritroveremo insomma tra le mani una sorta di edizione Game of the Year del settimo capitolo di Tekken, che ci permette di testare direttamente nelle arene tutti quei personaggi disponibili solo come DLC a pagamento, assieme a tutti gli update finalizzati a migliorare il bilanciamento e il gameplahy più in generale.

La Legendary Edition, che sarà lanciata solo in formato fisico, non prevede delle versioni native per PS5 e Xbox Series X, una decisione piuttosto bizzarra da parte del publisher nipponico. Allo stesso modo, nonostante le insistenze dei fan, Bandai Namco non ha mai ufficializzato lo sviluppo di un possibile Tekken 8.