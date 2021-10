I dati parlano chiaro: FIFA 22 è da settimane il videogame più amato dagli italiani. Sono in tantissimi ad essersi lanciati sui campi da calcio virtuali della simulazione di casa EA Sports, già un successo commerciale per il produttore Electronic Arts.

C'è chi però resta in attesa. E non per valutare se eventualmente optare per il rivale eFootball 2022 – per cui Konami ha già in mente tante migliorie -, ma per cogliere l'occasione giusta e approfittare di qualche sconto per l'acquisto del titolo.

Fortunatamente, e nonostante il lancio sia avvenuto meno di un mese fa, FIFA 22 è già scontato sul web, ed in particolare sui listini di eBay. E non è il solo: il portale propone diversi giochi per PS4 e PS5, tutti a prezzi decisamente ribassati rispetto a quelli tradizionali di listino. Noi ne abbiamo selezionati 10, tutti disponibili sulle due console della scuderia Sony.

10 giochi PS5 e PS4 in sconto su eBay

Se è vero che non tutti i videogiochi meritano i nostri soldi, capirete che per orientarsi tra le tante offerte giornaliere messe a disposizione dai diversi rivenditori online è necessario fare una ricerca piuttosto attenta.

Ed è quello che abbiamo fatto oggi, andando a selezionare 10 giochi PS5 e PS4 in sconto su eBay che non dovrebbero mancare nella ludoteca di ogni fan PlayStation. Tutti i giochi presenti nella lista sono venduti con spedizione gratuita e supportano la Garanzia cliente eBay.

FIFA 22

Il primo gioco selezionato è il già citato FIFA 22, in sconto in versione PS4 al prezzo di 54,90 euro, per un risparmio del 21% sul costo di listino di 69,99 euro. La versione per la console next-gen giapponese è invece proposta a 66,90 euro, contro i precedenti 79,99 euro. Andremo allora a risparmiare più di 10 euro, davvero niente male per un titolo dalle funzionalità next-gen.

Battlefield 2042

Cambiamo totalmente genere e rivolgiamo lo sguardo all'imminente Battlefield 2024. Si tratta della prossima incarnazione del franchise sparacchino di Electronic Arts e DICE, questa volta totalmente focalizzato sul multiplayer competitivo online. Lo troviamo in pre-order su eBay a 54,90 euro per PlayStation 4 – risparmiando il 21% sul prezzo iniziale – e a 64,90 euro nell'edizione destinata a PlayStation 5

Call of Duty Vanguard

Restando nell'ambito degli FPS, anche Call of Duty Vanguard è interessato da un'offerta su eBay, sempre per il preordine. Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e segnato dal grande ritorno della Modalità Zombies – in cui appariranno anche dei minacciosi demoni! -, il videogame di Activision è in preordine su eBay al prezzo di 59,90 euro nell'edizione PS4, permettendoci di risparmiare il 14%; la versione PS5 è invece proposta a 64,90 euro, contro i precedenti 79,99 euro di listino.

Resident Evil Village

Chi non disdegna le avventure horror sarà invece sicuramente sedotto dall'offerta legata a Resident Evil Village, l'ottavo capitolo della serie di casa Capcom. In attesa di sapere cosa abbia in mente la compagnia di Osaka per il futuro del franchise, possiamo acquistare il nuovo Resident Evil su eBay in versione PS4 al prezzo di 59,90 euro, andando a risparmiare il 14% – il prezzo precedente era fissato a 69,99 euro. Sconto più “ciccioso” per la versione PS5, proposta invece a 44,99 euro, contro i 79,99 euro precedenti.

Far Cry 6

Dopo FIFA 22 e gli altri, la lista prosegue con un altro seguito celebre. Ci riferiamo a Far Cry 6, nuovo episodio della serie FPS a mondo aperto di Ubisoft. Questa volta partiremo per l'isola di Yama, schiacciata da una sanguinosa dittatura. Il gioco è in offerta su eBay solo in versione PlayStation 4, ora prezzata a 49,90 euro, contro il precedente prezzo di listino di 69,99 euro. Questo si traduce in uno sconto del 28%.

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Se siete tra i fortunati possessori di una PlayStation 5, allora l'offerta eBay per Marvel's Spider-Man Miles Morales è davvero imperdibile. L'avventura standalone nata da una costola dello Spider-Man di Insomniac Games ci permette di impersonare il giovane Miles Morales, alle prese con i suoi sensi di ragno e la difesa della Grande Mela. Il prezzo è di 49,90 euro, contro i 79,99 euro fissati per il prezzo di listino.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Ancora supereroi targati Marvel nelle offerte di eBay di oggi, con il recentissimo Marvel's Guardians of the Galaxy già a prezzo scontato. L'edizione di riferimento è sempre quella PlayStation 5, con cui poter impersonare Star-Lord in una avventura pensata interamente per il single player. E che ora possiamo portarci a casa al prezzo speciale di 59,90 euro, risparmiando il 25%.

Cyberpunk 2077

Tra le offerte eBay odierne di giochi PS4 e PS5 non manca neppure il controverso Cyberpunk 2077. Il titolo sci-fi di CD Projekt RED – gli stessi autori del capolavoro che risponde al nome di The Witcher 3: Wild Hunt – è in vendita al prezzo di 36,90 euro, permettendoci così di esplorare le strade di Night City investendo meno del previsto.

Kingdom Hearts 3

Nella lunga selezione di offerte, spazio è dedicato anche al terzo capitolo di Kingdom Hearts, nato dalla collaborazione tra Disney e Square Enix. E che chiude un'epoca per quanti hanno amato le avventure dell'eroe del Keyblade. Kindgom Hearts 3 per PlayStation 4 può quindi essere acquistato al prezzo speciale di 11,65 euro, contro i 39,99 euro iniziali.

Red Dead Redemption 2

Chiude le proposte di oggi l'inossidabile Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games, che fa da prequel agli eventi del primo capitolo. Ci troviamo sempre ai tempi del Selvaggio West, per uno spaghetti western dalla narrazione incredibile. E che può essere nostro su PS4 al prezzo scontato di 28,60 euro.