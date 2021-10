Marvel's Guardians of the Galaxy: come ottenere nuovi costumi e cambiarli nel gioco

I supereroi sono sempre stati piuttosto a loro agio nell'universo videoludico. Recente conferma arriva dal lancio di Marvel's Guardians of the Galaxy, nuovo action adventure single player disponibile da una manciata di giorni su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

A differenza del precedente Marvel's Avengers, la nuova produzione di Square Enix basa tutto il suo gameplay supereroistico sul singolo giocatore, mettendo da parte il multiplayer e le aspirazioni da GaaS.

Un risultato che è stato apprezzato tanto dalla critica quanto dal pubblico, che ora sta vivendo avventure galattiche al fianco di Star-Lord e degli altri membri della banda dei Guardiani della Galassia. Il successo al lancio è dovuto indubbiamente ad una formula di gioco rodata, ad una narrazione convincente e alle possibilità di personalizzazione dei personaggi coinvolti.

Tra le possibilità messe a disposizione dei giocatori c'è infatti anche quella di recuperare diversi costumi e outfit per tutti gli eroi, che potranno poi indossarli nel corso del gioco. In questa guida, vi diciamo proprio come fare ad ottenerli e a sfoggiarli, per rendere Marvel's Guardians of the Galaxy ancora più coinvolgente.

Marvel's Guardians of the Galaxy: come sbloccare i costumi aggiuntivi

Per ottenere costumi aggiuntivi per Peter Quill e tutti i protagonisti di Marvel's Guardians of the Galaxy, possiamo intraprendere due strade differenti.

La prima prevede di sbloccare i bonus del pre-ordine del videogame sviluppato da Eidos Montréal, mentre la seconda chiede di esplorare a fondo le macro-aree che compongono la mappa di gioco. Nel primo caso, non dobbiamo fare altro che collegare al titolo il nostro account Square Enix per ricevere i costumi direttamente all'interno del nostro inventario. Senza quindi il minimo sforzo, per premiare tutti coloro che hanno deciso di dare fiducia alla produzione ancora prima del debutto sul mercato.

In caso contrario, per trovare abiti extra per Star-Lord e per gli altri membri della banda dovremo setacciare con piglio esplorativo ogni area di Guardians of the Galaxy: gli outfit alternativi possono essere trovati all'interno della casse riconoscibili dal colore viola tra quelle presenti nella mappa.

Marvel's Guardians of the Galaxy: come indossare i nuovi costumi

Ora che abbiamo capito come sbloccare i costumi alternativi di Marvel's Guardians of the Galaxy, possiamo finalmente equipaggiarli e vederli in azione nel gioco. Farlo è semplicissimo: è necessario solo aprire il menu principale, selezionare il Guardiano che vogliamo personalizzare e premere il tasto Y – su console Xbox – o il tasto Triangolo – sulle piattaforme a marchio PlayStation – per aprire il menu di selezione degli outfit disponibili per quel personaggio.

Vi ricordiamo che Marvel's Guardians of the Galaxy è già disponibile su PC e console – sia di nuova che di vecchia generazione. Potete acquistarlo anche nel catalogo di Amazon ad un prezzo interessante.