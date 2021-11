Marvel's Guardians Of The Galaxy per PS5 in offerta al 43% di sconto

Marvel's Guardians Of The Galaxy per PS5 si trova in offerta su Amazon a 39,99€, con uno sconto del 34% e un risparmio di ben 30 euro rispetto al prezzo di riferimento.

Il Black Friday ci regala già offerte interessanti su titoli di tripla A di gran spessore, oggi è il turno di Guardiani della Galassia, l'ultima fatica di Square Enix per PC e console di nuova e precedente generazione. Uscito appena qualche settimana fa, il gioco ha ricevuto pareri positivi sia dalla stampa specializzata che dai giocatori, un entusiasmo generale che si traduce in ottimi volumi di vendita.

Marvel's Guardians Of The Galaxy si ispira chiaramente alla omonima serie cinematografica, l'avventura supereroistica di James Gunn è tra le più apprezzate dell'intero Marvel Cinematic Universe. Il gameplay è quello di un classico action adventure, con una forte componente narrativa e un'ambientazione curata nei minimi dettagli. Anche il comparto grafico non è da meno, il gioco da il meglio di sé specialmente su PC e console next-gen.

In occasione dell'Early Black Friday, Guardiani della Galassia per PS5 è disponibile in offerta su Amazon a 39,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per gli abbonati al servizio Prime.