Marvel's Guardians of the Galaxy è da pochissimo approdato sul mercato, per la gioia di quanti non vedevano l'ora di vestire i panni di Star-Lord per un'avventura in single player certamente tradizionale, ma impreziosita dal carisma dei Guardiani di casa Marvel.

Come accade per quasi tutte le produzioni videoludiche più attese, anche l'action adventure sviluppato da Eidos Montréal per conto di Square Enix è passato sotto la lente d'ingrandimento della redazione di Digital Foundry. In particolare, gli esperti sono andati ad analizzare le performance delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X del gioco, testando di conseguenza le incarnazioni per le console next-gen.

Dal video, si evince che in linea generale Marvel's Guardian's of the Galaxy è praticamente identico sui due hardware Sony e Microsoft. Sia su PS5 che su Xbox Series X/S, il videogame propone una modalità Performance a 1080p e 60 fps ed una modalità cinematografica in 4K e 30fps.

A stupire in negativo gli analisti di Digital Foundry è stata però la notevole differenza grafica tra le due modalità grafiche disponibili su entrambe le console. Quella che punta sul 4K non va solo ad aumentare la risoluzione, ma anche la densità a schermo, il sistema di illuminazione e il numero di dettagli, migliorando sensibilmente il colpo d'occhio generale.

Di contro, la modalità performance non riesce sempre a garantire i 60fps promessi, mostrando cali piuttosto frequenti tra i 40 e i 50fps. A quanto pare queste sbavature sono più evidenti su PlayStation 5, ma nulla che si discosti in modo plateale da Xbox Series X.

Vi ricordiamo che potete già acquistare Marvel's Guardians of the Galaxy in formato fisico e digitale, per altro al centro di qualche interessante offerta online tra eBay e Amazon. Sulle nostre pagine, poi, trovate una piccola guida costumi del gioco del gioco.