Tekken 8 è realtà: il primo teaser trailer dall'EVO 2022

Pare proprio che, negli ultimi tempi, il genere dei picchiaduro ad incontri stia andando incontro ad una nuova fioritura.

Dopo l’annuncio di Street Fighter 6, ora è infatti Tekken 8 a scendere nell’arena, mostrandosi al grande pubblico con un primo teaser trailer. Nel corso dell’EVO 2022, il publisher Bandai Namco ha infatti alzato il sipario su un nuovo aggiornamento per Tekken 7, lasciando intendere – sul finale della stessa clip, visibile in testata di articolo – che un nuovo episodio della leggendaria saga beat ‘em up sia effettivamente in arrivo.

Il filmato, verosimilmente dedicato a Tekken 8 o, per alcuni, ad un remake del primo episodio, mostra uno dei finali chiave del primissimo Tekken in cui Kazuya si vendica di suo padre Heihachi lanciandolo giù da un dirupo; poi tramite una dissolvenza compare un Kazuya decisamente più recente, con il volto segnato da cicatrici, i capelli brizzolati e l’occhio rosso risalente a Tekken 4. Ad accompagnarlo un messaggio tanto conciso quanto eloquente e ben noto ai fan del franchise: “Get Ready”.

Purtroppo al momento non sappiamo altro sul progetto, da tempo si parla effettivamente di Tekken 8 in fase di sviluppo negli studi di Bandai Namco e questo video teaser sembra confermarlo, ma dovremo attendere ulteriori sviluppi per fare maggiore chiarezza.

Stando ai rumor, un reveal integrale del titolo potrebbe essere fissato per il Tokyo Game Show di quest’anno, previsto per il mese di settembre; o per lo meno è questa la speranza degli appassionati, che nel frattempo potranno godersi dal 17 agosto tutte le novità dell’update di Tekken 7, come aggiustamenti al bilanciamento e nuove tattiche.