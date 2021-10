The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me è il nuovo capitolo della serie antologica

Il progetto The Dark Pictures Anthology è pronto a chiudere la sua prima, apprezzata stagione. La serie videoludica di natura antologica, tutta a tinte orrorifiche, si esibirà infatti in un quarto episodio, The Devil in Me, in uscita sempre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. E sempre sviluppato dai talentuosi ragazzi di Supermassive Games – gli stessi di Until Dawn.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sarà quindi l'ultimo della Season 1, e oggi possiamo finalmente ammirarlo nel trailer di annuncio ufficiale pubblicato da Bandai Namco, dopo che negli scorsi giorni il videogame era stato vittima di un massiccio leak. La clip è visibile in testata di articolo, ed è utile per farci immergere nelle macabre atmosfere della produzione.

L'ultimo episodio di The Dark Pictures Anthology vede come protagonista un gruppo di registi invitati a fare un tour del Murder Castle appartenuto al serial killer H.H. Holmes. Tuttavia, una volta arrivati sul luogo, i membri della comitiva si accorgeranno ben presto che qualcuno li ha attirati all'interno della struttura per prendere parte a un gioco mortale, dove ogni loro mossa verrà ripresa dal loro misterioso aguzzino.

Per il momento non è stata svelata una data di uscita per The Devil in Me, ma è altamente probabile che lo vedremo negli ultimi mesi del 2022, così da rispettare la cadenza annuale con cui i vari episodi sono stati distribuiti a partire dal 2019.