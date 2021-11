The Game Awards dà il via alla collaborazione con Spotify

Nella giornata di oggi, l'organizzazione che gestisce i The Game Awards 2021 ha annunciato una nuova partnership con il celebre Spotify. L'azienda dell'app di riproduzione musicale è divenuta il partner ufficiale ed esclusivo a livello internazionale per lo streaming audio dell'evento.

Durante gli “Oscar dei videogiochi” del 9 dicembre (di cui sono già noti i titoli in nomination), Spotify rivelerà ciò che i giocatori hanno ascoltato di più quest'anno.

Spotify, inoltre, ha invitato tutti a dare un'occhiata a delle playlist esclusive e ad uno speciale podcast che durerà 4 episodi. Il programma radiofonico in questione si intitola “Inside the Game Awards” ed è presentato dal creatore, produttore esecutivo e presentatore dell'evento, Geoff Keighley.

Di settimana in settimana usciranno i quattro episodi del podcast e potranno essere ascoltati in qualsiasi momento anche dopo l'uscita di tutti e quattro.

Soffermandosi, poi, sull'avvio di una partnership con Spotify, Geoff Keighley ha affermato che:

Siamo felici di dare il benvenuto a Spotify in qualità di nostro partner ufficiale ed esclusivo di streaming audio dei The Game Awards. Il tutto, mentre celebriamo i videogiochi e tutte quelle incredibili persone che ci lavorano dietro. Abbiamo sempre cercato di unificare la community e lavorare con Spotify ci servirà sicuramente per raggiungere quante più persone possibili in tutto il mondo.

Ogni episodio vedrà la partecipazione di ospiti speciali provenienti dal settore del gaming internazionale. Tra questi vedremo Tina Amini, la caporedattrice di IGN Entertainment, Jeff Gerstmann, fondatore del sito web Giant Bob e Keza MacDonald, editrice di videogiochi.

Gli episodi del podcast metteranno in luce le ultime notizie inerenti alla celebrazione dei The Game Awards 2021, con annesso commentario delle nomination annunciate settimana scorsa. Affrettatevi ad ascoltare il primo episodio di “Inside the Game Awards”, in quanto è uscito ieri a questo indirizzo.