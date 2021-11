The King of Fighters XV: l'ultimo trailer presenta un nuovo personaggio

Atteso sui ring di PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, The King of Fighters XV torna ad emozionare gli appassionati di picchiaduro ad incontri. E lo fa con un trailer tutto dedicato ad un nuovo personaggio, da gustare direttamente in apertura di articolo.

Il filmato pubblicato da SNK presenta quindi ai fan Angel, lottatrice messicana che si fa riconoscere per la sua chioma color argento e per le sue mosse letali. Oltre che per un evidente carico di sensualità. Tutti elementi presenti nella nuova clip del videogame, in cui possiamo ammirare anche la Ultimate della combattente, composta da una raffica di pugni e calci.

Caratterizzata da uno stile a metà strada fra il muay thai e la lucha libre, Angel non è volto inedito per la serie, avendo debuttato nel roster di The King of Fighters 2001, militando in quel caso tra le fila del NESTS Team. La riabbracceremo in The King of Fighters XV: come per Ash Crimson, K', Kukri e Whip, purtroppo, non è ancora stato rivelato il nome del team per cui combatterà l'abile assassina.

Con Angel, SNK ha svelato i nomi di 35 personaggi giocabili su 39, con gli ultimi quattro che saranno presentati entro febbraio 2022.

Cosa ne dite, siete felici di questa new entry nel roster di The King of Fighters XV?