The King of Fighters XV: le date della Beta su PS4 e PS5 per l'atteso picchiaduro

Non solo colorati videogiochi indie per lo State of Play del 27 ottobre. L'evento in streaming di Sony è stata infatti l'occasione giusta per rivedere in azione The King of Fighters XV, attesissima nuova incarnazione della storica saga di picchiaduro di SNK. E da sempre rivale di Street Fighter.

Il team di sviluppo ha infatti scelto il palco virtuale dello State of Play per pubblicare un nuovo trailer di gioco, in cui viene svelata l'esistenza di un nuovo personaggio. Si tratta in particolare di Dolores, che porta così a 33 il numero di lottatori attualmente confermati – su un totale di 39 previsti al lancio dell'edizione completa.

Non solo, l'ultimo filmato di The King of Fighters XV annuncia anche l'arrivo dell'Open Beta Test in Europa a partire dalle ore 04:00 del 20 novembre 2021 e fino alle 15:59 del successivo 22 novembre. Il Beta Test metterà a disposizione 8 personaggi giocabili e ci permetterà di prendere parte a sfide online in Casual Match e Room Match, oltre a mettere a disposizione anche una modalità Allenamento accessibile offline, così da prepararsi al meglio per i combattimenti con gli altri giocatori sparsi per il mondo.

La Beta, come confermato da SNK, sarà disponibile solo su PlayStation 4 e PlayStation 5. Nessuna notizia in merito per le edizioni PC, Xbox One e Xbox Series X/S, nonostante non sia da escludere che una simile iniziativa possa coinvolgere in futuro anche le altre piattaforme.

Lasciandovi alla clip, ricordiamo che The King of Fighters XV sarà disponibile sul mercato a partire dal 17 febbraio 2022, ed è già prenotabile su Amazon.