The Last of Us Remastered: appena 15€ per questo capolavoro

Non aver mai giocato The Last of Us è possibile, nonostante se fossi in te non lo direi ad alta voce. Acclamato da critica e milioni di giocatori in tutto il globo, a questo titolo non puoi scappare proprio più, soprattutto ora che a soli 14,89€ ti puoi portare a casa la Remastered grazie alla promozione su Amazon.

Credimi, non averlo amato fin dal primo momento è pienamente plausibile ma dagli una possibilità e ti ricrederai in pieno sulla tua prima impressione.

The Last of Us: su PlayStation 4 diventa tuo a poco più di 10 euro

Un gameplay che ti mette alla prova fin dal primo momento: è questo ciò che ti aspetta acquistando The Last of Us. Giocare con il fiato sospeso sarà l'ABC che ti accompagnerà durante tutta la storia in cui davvero dovrai metterti alla prova non solo sfidando le tue abilità ma altresì assumendo scelte non sempre così semplici.

In questa versione remasterizzata potrai apprezzare il gioco sotto una nuova veste che ovviamente conta una risoluzione 1080 pixel e che non lascia alcun dettaglio al caso. Se ancora non sai esattamente di cosa parla la trama, ti anticipo che dovrai addentrarti in un mondo colpito da una pandemia. Nonostante il ventennio passato, la civiltà in cui vivrai sarà ancora colpita duramente dai risolvi di quest'ultima in modo veramente pesante.

Di chi vestirai i panni? Ovviamente di Joel, un sopravvissuto a cui toccherà un ruolo fondamentale nella vita di Ellie.

Continua a scoprire i dettagli di questa travagliata storia acquistando la tua copia di The Last Of Us Remastered per PlayStation 4 su Amazon a soli 14,89€. Lo ordini e lo ricevi a casa in appena uno o due giorni con le spedizioni Prime garantite. Se invece non sei abbonato non temere perché con le consegne presso i punti di ritiro non pagherai neanche un euro in più.