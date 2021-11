The Legend of Zelda Breath of the Wild e Splatoon 2: le Definitive Edition in arrivo anche in Occidente?

Le versioni Definitive Edition di The Legend of Zelda Breath of the Wild e di Splatoon 2 potrebbero arrivare anche in Occidente. Questo è quanto si mormora in giro per il web al momento.

Si dà il caso che in Giappone, all'inizio del mese di novembre, siano uscite le Definitive Edition di entrambi i titoli targati Nintendo. Queste versioni aggiornate sono costituite dal gioco base, comprensivo di tutti i DLC rilasciati dal lancio delle opere (il tutto incluso in un'unica cartuccia, che includerà sia Zelda che Splatoon).

The Legend of Zelda & Splatoon 2: tutto nasce da un leak

Ora, secondo un noto leaker, ovvero Samus Hunter, le due Definitive Edition (sia di The Legend of Zelda che di Splatoon 2) sarebbero in arrivo in Occidente su Nintendo Switch:

La “Definitive Edition” di Splatoon 2 e di The Legend of Zelda Breath of the Wild sono uscite questo mese in Giappone. Ci sono attualmente varie discussioni circa la possibilità di portare entrambi i titoli in Occidente con la Definitive Edition. Inoltre, corrono voci che lo stesso ragionamento sia in atto anche per Xenoblade Chronicles 2, incluso il DLC Torna The Golden Country.

L'ipotesi che questo rumor sia vero è appoggiata da un altro leak che riguarda un aumento nell'uso di cartucce da 32GB da parte di Nintendo. Negli ultimi anni, infatti, la Grande N ha raramente utilizzato le capienti cartucce da 32GB, riservandole prevalentemente per lanci di grossa portata, come The Witcher 3 Wild Hunt.

Un aspetto molto interessante che riguarderà il 2022 sarà rappresentato dal maggior utilizzo delle cartucce da 32GB. Fino ad oggi sono state utilizzate pochissimo, sia a causa del prezzo, sia per comodità. Fino ad oggi sono state usate in misura maggiore quelle da 25GB.

Dunque, il prossimo anno potrebbe dunque rivelarsi il momento giusto per riuscire a giocare le Definitive Edition di The Legend of Zelda Breath of the Wild (di cui ci aspettiamo anche un sequel nel 2022) e di Splatoon 2.

Nell'edizione integrale di Breath of the Wild sono inclusi, oltre al gioco base, i DLC “Master Trials” e “Champions Ballad“. Alla campagna base di Splatoon 2, invece, si affiancherà, nella sua Definitive Edition, l'espansione “Octo Expansion Pack“.