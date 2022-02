The Legend of Zelda: Majora’s Mask arriva su Nintendo Switch Online dal 25 febbraio

Il ricco catalogo di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo si arricchirà, il 25 febbraio, di una novità per Switch: la riedizione dello storico The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

Per poter giocare a questo grande classico sarà sufficiente essere in possesso di un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online con Pacchetto aggiuntivo (qui tutte le info), che dà accesso, oltre ai servizi online della console e al catalogo NES e SNES, anche a un catalogo crescente di titoli per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive, al contenuto scaricabile (altrimenti a pagamento) Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise e alle nuove piste aggiuntive di Mario Kart 8 Deluxe.

Stavolta Link lotta contro il tempo per svelare lo sconvolgente mistero della Majora’s Mask. Questo sequel di Ocarina of Time presenta numerosi spunti artistici e una premessa che scuote alla base i concetti su cui è costruita la maggior parte dei giochi. Rivivendo continuamente i soliti tre giorni e le solite tre notti, Link è in grado di esplorare questo mondo e affrontare altri personaggi in un modo sempre nuovo.

Se nei videogiochi la trama è quasi sempre secondaria, in Majora’s Mask, invece, rappresenta l’elemento centrale. La storia, infatti, percorre tutto il gioco come una creatura dotata di vita propria, facendo capolino qua e là per rivelare informazioni precise sulla terra di Termina. In questa misteriosa avventura Link è un detective dotato e capace, che apprende notizie sempre più approfondite sulla vita dei personaggi più noti ma che incontra anche alcuni volti nuovi. A prima vista Majora’s Mask sembra essere insolitamente buio e tetro, ma in realtà è la paura dell’ignoto che crea questa sensazione di disagio. Man mano che Link riceve maggiori informazioni, il mondo diventa meno minaccioso.

Il mistero ha inizio solo tre mesi dopo il trionfo di Link su Ganondorf in Ocarina of Time. Oppresso, Link guida Epona in una fitta nebbia alla ricerca della fedele amica fata Navi. Con grande sorpresa di Epona, tuttavia, due fate malefiche emergono dalla nebbia e costringono un impaurito Link a una precipitosa ritirata. Le due fate, che si rivelano sorelle, si chiamano Tatl e Tael. Mentre Link cade a terra e perde conoscenza, uno Skull Kid travestito emerge dalla nebbia. Allegro e macabro allo stesso tempo, il predatore mascherato ruba l’Ocarina di Link e subito sale su Epona e si dà alla fuga. Naturalmente Link, completamente ignaro del fatto che non sta inseguendo un semplice Skull Kid, ma uno Skull Kid posseduto dal potere mistico della Majora’s Mask, si getta subito all’inseguimento. Al termine della fuga Link involontariamente segue lo Skull Kid attraverso un magico portone che lo porta in un universo parallelo.

La nuova terra è chiamata Termina e, nonostante sotto molti punti di vista presenti caratteristiche e abitanti simili a Hyrule, è tuttavia un mondo unico, familiare in una maniera indefinibile per Link, il quale non impiega troppo tempo per capire che è arrivato a Termina nel momento meno opportuno…

Non solo, infatti, il pianeta è percorso da uno Skull Kid guidato dal potere oscuro della Majora’s Mask, ma la stessa luna entro tre giorni attraverserà l’atmosfera e devasterà tutto il territorio. Link sa bene che non si tratta di una semplice coincidenza. Entro l’alba del quarto giorno egli dovrà risolvere il mistero della Majora’s Mask e salvare Termina dalla missione terrificante della propria luna.