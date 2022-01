The Legend of Zelda: Majora's Mask è il prossimo gioco in arrivo per gli abbonati Nintendo Switch

Per alcuni fan è il miglior capitolo del franchise mai creato, per altri si tratta comunque di un capolavoro magistralmente realizzato: parliamo di The Legend of Zelda: Majora's Mask, un classico per Nintendo 64 che tornerà in tutto il suo splendore per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. A darne notizia è la stessa azienda attraverso un tweet, nel quale annuncia che Majora's Mask arriverà il prossimo febbraio, senza specificare però una data precisa.

Dopo Banjo-Kazooie, rilasciato giusto ieri, un altro amatissimo titolo avrà la possibilità di brillare sull'ibrida Nintendo, entrando a far parte del catalogo in continua espansione dedicato agli abbonati. Per giocarlo sarà infatti obbligatorio sottoscrivere un abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo al costo di 39,99 euro per l'iscrizione individuale e di 69,99 euro per l'iscrizione familiare. Oltre ai titoli per SEGA Mega Drive e al DLC di Animal Crossing: New Horizons, gli abbonati hanno infatti la possibilità di giocare ad una serie di classici per Nintendo 64: fra questi troviamo Super Mario 64, Paper Mario, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64 e altri.

The Legend of Zelda: Majora's Mask arriva su Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Majora's Mask è stato rilasciato inizialmente nel 2000, come sequel (uno dei pochi dell'intero franchise) di The Legend of Zelda: Ocarina of Time. La trama segue le avventure di Link che si ritrova nel mondo di Termina dove un misterioso personaggio mascherato, di nome Skull Kid, sta tentando di far uscire la luna dalla sua orbita per farla schiantare al suolo. L'obiettivo del giocatore è quello di rivivere ripetutamente i tre giorni precedenti al disastro attraverso viaggi nel tempo ed evitare così una catastrofe. Un titolo davvero amato dai fan, ricco di puzzle, dungeon e canzoni, di personaggi indimenticabili e un ottimo gameplay che ancora oggi – dopo 22 anni – nasconde dei segreti tutti da scoprire, come quello che si cela nelle stelle del cielo.