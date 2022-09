The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, data di uscita e trailer per il sequel di Breath of the Wild

Si chiama The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom il già annunciato – e attesissimo! – sequel di Breath of the Wild, capolavoro open world per Nintendo Switch.

Sequel che è stato protagonista assoluto dell’ultimo Nintendo Direct organizzato dal colosso di Kyoto, andato in onda nella serata di ieri, 13 settembre 2022, grazie ad un trailer spettacolare; per altro accompagnato dalla data di uscita ufficiale della nuova avventura di Link.

Il filmato, visibile direttamente in apertura di articolo, svela dunque il nome della prossima iterazione di The Legend of Zelda, assieme alla data di uscita, fissata per il 12 maggio 2023.

Nella prima scena Link, il protagonista, si getta nel vuoto da una misteriosa isola fluttuante nel cielo, dopodiché è possibile vederlo mentre sfrutta un ascensore magico per salire verso l’alto, si arrampica su una parete rocciosa e fluttua su un aliante nuovo di zecca. Come confermato dalla stessa Nintendo, questa nuova avventura di The Legend of Zelda si svolgerà anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule.

Il nostro intrepido alter-ego dovrà fare la spola tra i biomi di superficie, resi irriconoscibili dalla Calamità, e le innumerevoli isole fluttuanti distaccatesi da Hyrule, ciascuna delle quali offrirà delle sfide inedite da affrontare acquisendo le abilità e gli equipaggiamenti sbloccati completando dungeon, enigmi ambientali e aree segrete.

Nel frattempo, la “grande N” ha mostrato anche la cover art ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, visibile poco più sopra. La commercializzazione del videogame è prevista per il 12 maggio del 2023, solo ed esclusivamente su Nintendo Switch.