L'uscita di Zelda Breath of The Wild 2 slitta al 2023: l'annuncio di Nintendo

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è senza ombra di dubbio il titolo più atteso da qualsiasi possessore di Nintendo Switch.

Titolo che la stessa Nintendo dava in uscita entro la fine del 2022, ma che purtroppo va ora a seguire il destino di molte produzioni videoludiche di questi tempi.

La casa di Super Mario, attraverso il video che vede protagonista Eiji Aonuma, produttore del sequel diretto di Breath of the Wild, ha infatti annunciato che la prossima avventura open world di Link è stata rimandata alla stagione primaverile del 2023.

Come sottolinea lo stesso Aonuma, sono le novità di gameplay e in fatto di ambientazioni del nuovo The Legend of Zelda ad aver dilatato i tempi di sviluppo. Nel nuovo kolossal ruolistico made in Japan, Link potrà infatti esplorare non solo l’intera superficie di Hyrule, ma anche quelle enormi e misteriose ambientazioni fluttuanti ammirate nel primo video di gameplay pubblicato dal team di sviluppo tempo addietro.

Il produttore di Nintendo ha perciò deciso, assieme alla compagnia, di concedere del tempo supplementare ai propri sviluppatori per concretizzare la visione creativa di un’opera che promette di essere davvero monumentale per gli utenti su Nintendo Switch.

E voi cosa ne pensate del rinvio di The Legend of Zelda Breath of The Wild 2? Contavate in un’uscita più vicina nel tempo o ne approfitterete per recuperare i migliori titoli disponibili sull’ibrida Nintendo?