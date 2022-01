Zelda Breath of the Wild 2 in uscita nel 2022? Le ultime indiscrezioni

Mentre l'emulo Genshin Impact continua a collezionare successi e update, Zelda Breath of the Wild 2 pare essere scomparso dai radar.

Visto in azione nel corso dell'E3 2021 di giugno, il sequel dell'avventura open world per Nintendo Switch non dà segni di vita da allora, con i fan in trepidante attesa di saperne di più. Soprattutto per quanto riguarda la data di uscita, prevista solo sulla console ibrida giapponese – comprese le versioni Lite e OLED.

Il silenzio della “grande N” ha quindi spinto tantissimi appassionati a pensare che Zelda Breath of the Wild 2 possa mancare l'appuntamento con il 2022, slittando di fatto al prossimo anno.

Un'ipotesi che è però stata smentita nelle ultime ore dalla leaker Samus Hunter: come si legge sulle pagine del portale GameRant, l'insider sostiene che in realtà al momento la casa di Kyoto avrebbe ancora previsto il 2022 come finestra di lancio per il sequel di Breath of the Wild. Tuttavia, se alla fine dovesse arrivare tale decisione, ha svelato che “verrà presa intorno ad aprile, con possibile annuncio nei primi giorni di maggio, perché di solito è così che avviene”.

Just to talk I want to express my thoughts on the possibility of postponing the sequel of BotW to 2023. At the moment I see it difficult, Nintendo wants to aim for a release for this year, but if for some reasons, the launch should be postponed, the final decision will be… — Samus Hunter | Nintendo Leak and News Inside (@SamusHunter2) January 27, 2022

Insomma, il futuro di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 pare del tutto incerto. Non resta che attendere notizie ufficiali da Nintendo, magari accompagnate da un nuovo video di gameplay.