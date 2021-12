The Matrix Awakens è in arrivo per PlayStation 5?

Potrebbe esserci un arrivo a sorpresa per i possessori di PlayStation 5. Direttamente dai database del PSN, i dataminer sono riusciti a scovare immagine e dettagli su The Matrix Awakens, un misterioso progetto non ancora annunciato ufficialmente.

In realtà le informazioni trapelate non sono poi molte: dall'immagine scopriamo soltanto che è definita come un'esperienza Unreal Engine 5, suggerendo quindi l'utilizzo del nuovo motore grafico di Epic Games.

La parola “esperienza“, inoltre, lascia pensare che possa trattarsi non di un gioco completo, ma magari di una demo che mostri le potenzialità del motore. Stando a quanto afferma la fonte che ha diffuso la notizia su Reddit, dovremmo essere di fronte comunque a un progetto esclusivo per PlayStation 5.

Il link che porta all'immagine è effettivamente ancora attivo, cosa che induce ad essere positivi circa la bontà dell'indiscrezione.

Considerato inoltre il lancio imminente della nuova pellicola cinematografica, Matrix Resurrections, è lecito riflettere su un tie-in collegato direttamente alla campagna marketing del film. Il fatto che possa trattarsi di un'esperienza breve, come suggerisce la tagline, avvalora questa ipotesi.

Purtroppo, come detto in apertura, non ci sono per il momento altre informazioni. Potrebbe essere a questo punto una delle World Premiere previste per la cerimonia di apertura dei Game Awards 2021, che si terrà tra la notte di giovedì 9 e venerdì 10 dicembre dalle 2 alle 5 ora italiana.

Restiamo dunque in attesa di ulteriori dettagli per capire se si tratta di una semplice demo o di un qualcosa che porterà all'annuncio di un'esperienza completa, da lanciare magari più avanti nel tempo. Forse nel 2022.