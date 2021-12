The Game Awards 2021, Microsoft svela per sbaglio 15 demo gratuite?

I The Game Awards sono fra gli eventi videoludici più attesi dell'anno e anche l'edizione 2021 non è un'eccezione. Le candidature sono già state presentate, così come qualche rumor ha già iniziato ad insinuarsi fra i fan. La kermesse, infatti, è stata ideata non soltanto per eleggere i migliori titoli dell'anno, ma anche per presentare novità, trailer ed esclusive. Ad esempio nei giorni scorsi Geoff Keighley, presentatore e creatore dell'evento, ha rivelato di avere in serbo per la serata un'incredibile premiere mondiale, un titolo in fase di sviluppo da ben due anni e mezzo. Il pensiero dei fan, come abbiamo spiegato in un articolo dedicato, è corso al sequel di The Legend of Zelda: Breath of The Wild per Nintendo Switch, rivelato al mondo nel giugno del 2019.

Se certi annunci sono stati studiati a tavolino per aumentare l'audience, non si può dire lo stesso di alcuni errori e sviste che hanno recentemente anticipato qualcosa in più sullo show. Ad esempio qualche settimana dal sito ufficiale dei The Game Awards è trapelata un'immagine raffigurante l'esito delle votazioni degli utenti, coronando Ratchet & Clank: Rift Apart come gioco dell'anno (qui puoi leggere di più sull'argomento). Oggi l'errore pare sia di Microsoft, che avrebbe erroneamente anticipato la possibilità di scaricare delle demo gratuite dal suo store digitale nel corso dell'evento, aggiungendo accanto ad alcuni titoli l'inequivocabile tag “TGA21Demo”.

Microsoft svela le demo gratuite: ecco quali

Questi i 15 giochi oggetto del rumor, ma ci teniamo a sottolineare che si tratta sempre di voci di corridoio (seppure fondate): la lista potrebbe essere incompleta o del tutto errata, perciò prendete ogni anticipazione con le pinze.

Aspire: Ina’s Tale

Aztech: Forgotten Gods

Breakers Collection

Josh Journey: Totems of Darkness

Mind Scanners

Nobody Saves the World

Outbreak: Contagious Memories

Raccoo Venture

Space Boat

Super Toy Cars Offroad

The Chase of Ellen

The Darkest Tales

The Gardner and the Wild Vines

Treasures of the Aegean

What Lies in the Multiverse

Ovviamente bisogna attendere una dichiarazione ufficiale, che potrebbe non arrivare subito. Nel frattempo vi ricordiamo che i The Game Awards 2021 andranno in scena nella notte fra il 9 e il 10 dicembre alle 2 del mattino (ora italiana).