The Matrix Awakens sarà ai TGA 2021: demo in pre-load

Epic Games annuncia ufficialmente The Matrix Awakens. Le indiscrezioni della scorsa settimana che parlavano di una “esperienza” Unreal Engine 5 trovano oggi conferma, con tanto di demo già disponibile in pre-download.

La build, che mostrerà le caratteristiche tecniche del motore grafico di ultima generazione, è stata realizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S e sarà interamente svelata in occasione della cerimonia di premiazione dei Game Awards 2021.

“Preparati a dare uno sguardo al futuro della narrazione e dell'intrattenimento interattivo con UE5. Creato dai membri del team del film originale, tra cui Lana Wachowski, con Epic Games e altri partner, “The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience” è una corsa frenata nell'universo di “The Matrix” che piega la realtà, con le esibizioni di Keanu Reeves e Carrie-Annie Moss.“

È la descrizione ufficiale della demo che è possibile leggere sul sito ufficiale aperto per l'occasione. Non è chiaro al momento quale sarà lo scopo finale del progetto. È possibile che The Matrix Awakens resti un'esperienza unica, incentrata sulla promozione del nuovo film in arrivo, Matrix Resurrections, e sulle capacità dell'Unreal Engine 5.

Non è da escludere nemmeno che in futuro non possa diventare un progetto concreto, un videogioco ispirato alla saga pensato esclusivamente per piattaforme di ultima generazione.

Nel frattempo, conviene mettere in pre-load la demo, per potersela gustare con calma quando sarà disponibile, presumibilmente dopo le premiazioni dei Game Awards, che si terranno nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre.