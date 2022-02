The Perfect Pencil: primo trailer per l'affascinante metroidvania made in Italy

L'Italia, dopo gli episodi virtuosi degli ultimi anni, torna a parlare il linguaggio dei videogame. E lo fa con The Perfect Pencil.

Si tratta di un gioco di genere metroidvania – in stile Metroid Dread, per intenderci – sviluppato dai talentuosi ragazzi di Studio Cima. E che, dopo i teaser delle passate settimane, si mostra finalmente con un trailer completo, che potete ammirare anche voi cliccando sul tasto Play in testata di articolo.

In due minuti esatti abbiamo l'occasione di farci un'idea sullo stile grafico, sul gameplay e più in generale sul surreale immaginario che contraddistingue la produzione. Come dichiarato dal team di sviluppo, infatti, The Perfect Pencil si pone l'obiettivo di affrontare tematiche particolarmente importanti, come può essere l'insorgere di forme patologiche di ansia negli esseri umani.

Contemporaneamente, Studio Cima ha attivato la pagina Steam ufficiale del videogame, dandoci la possibilità di aggiungerlo in Whislist fino al debutto su PC.

The Pefect Pencil: la trama

Protagonista di The Perfect Pencil è John, un uomo rimasto imprigionato in un mondo misterioso, ma in cerca di una via di fuga rappresentata da un bagliore che continua a scorgere in lontananza.

Percorrendo una mappa interconnessa, i giocatori del metroidvania made in Italy andranno a scoprire un immaginario del tutto allegorico, che ripercorre e analizza le diverse reazioni di uomini e donne di fronte alla paura. In un momento di smarrimento interiore, John dovrà compiere scelte, superare ostacoli e affrontare nemici e possenti, plasmando di volta in volta il proprio destino. A gettare un'ombra sulla sua avanzata, vi sarà tuttavia l'insidiosa Bestia Bianca, il misterioso villain del gioco.