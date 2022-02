The Sims 4: in arrivo il pacchetto "Il Mio Matrimonio"

Il 17 febbraio sarà lanciato The Sims 4 Il Mio Matrimonio Game Pack che offre un'esperienza di matrimonio completamente personalizzabile che permette ai Simmers di celebrare l'amore a modo loro e di creare ricordi che dureranno tutta la vita.

Il team di The Sims – si legge nel comunicato stampa – è impegnato a continuare a fornire contenuti significativi che rappresentino sempre di più delle vite dei nostri giocatori in modo autentico e rispettoso, e questo pacchetto di gioco offre ai giocatori la libertà di esplorare diverse opzioni per celebrare la storia d'amore unica dei loro Sim.

The Sims 4 Il Mio Matrimonio – il trailer

Nel trailer che trovate qui sotto The Sims 4 Il Mio Matrimonio porta gli spettatori lungo la navata per celebrare il matrimonio di Dominique Umeh e Camille Soto, e il viaggio verso il loro grande giorno.

The Sims 4 Il Mio Matrimonio arriverà su PC e Mac tramite Origin e Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS e Xbox One il 17 febbraio. Un’anteprima approfondita del pacchetto verrà trasmessa l'11 febbraio alle 19 CEST su Twitch e YouTube.

Nei giorni scorsi Electronic Arts ha inoltre annunciato i dettagli relativi al nuovo kit “Colori di Carnevale” sempre per The Sims 4, con il quale i Simmini possono diversificare il guardaroba dei propri Sims in “Crea un Sim” con un'eclettica combinazione di capi esuberanti ed effervescenti. Potrete vestire il vostro Sim scegliendo tra completi con spacchi, motivi basati su frutti multicolori con contrasti grafici, top con lustrini nonché trucchi audaci e accessori variopinti. Ogni articolo è stato ispirato dalla personalità esagerata di Pabllo, dai costumi del vivace carnevale brasiliano e dalle feste per strada note come “bloquinhos”.