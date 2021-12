The Vanishing of Ethan Carter è il gioco gratis del giorno su Epic Games Store

The Vanishing of Ethan Carter è il quarto gioco gratuito su Epic Games Store legato alle festività natalizie 2021. Per riscattare il titolo, disponibile fino alle ore 17 di domani, non dovrai far altro che collegarti al link seguente, effettuare l'accesso con le tue credenziali e cliccare sul pulsante “Ottieni”.

Il gioco è sviluppato e pubblicato da The Astronauts. È un un titolo in prima persona incentrato sull'esplorazione e la scoperta in cui interpretiamo i panni di Paul Prospero, detective del paranormale, con l'obiettivo di ricostruire il mistero che si cela dietro la scomparsa di Ethan e il destino della sua famiglia.

The Vanishing of Ethan Carter: un'esperienza da vivere

Siamo di fronte ad un prodotto che fa della narrativa il suo principale punto di forza. Un gameplay ridotto ai minimi termini è funzionale alla storia che vuole raccontare lo sviluppatore, proponendo comunque qualche enigma ambientale per spezzare un po' il ritmo. Le descrizione ufficiale del gioco recita come segue:

“Ispirato al genere weird fiction (e ai racconti del macabro) dei primi del Novecento, il titolo mira a far evolvere significativamente la narrativa immersiva nei videogiochi. Sebbene incentrato su un detective privato e alcune sfide intellettuali, non è un gioco particolarmente pieno di enigmi. Il nostro obbiettivo è l'atmosfera, gli stati d'animo e l'essenziale umanità dei nostri personaggi.”

Il gioco è doppiato in inglese e polacco, con sottotitoli disponibili anche in lingua italiana. Una buona opportunità per recuperarlo nel caso non l'avessi ancora giocato!