The Wolf Among Us 2 non è morto: annunciato un livestream con Geoff Kieghley

Annunciato al grande pubblico ormai nel 2017, The Wolf Among Us 2 ha fatto perdere per molto tempo le proprie tracce. Colpevole anche il periodo difficile attraversato dagli sviluppatori di Telltale Games.

Recuperate le redini della software house, gli sviluppatori sono però pronti a rilanciare la propria avventura grafica, riportandola sotto i riflettori. Sì perché, del tutto a sorpresa, è stato annunciato un evento speciale dedicato al videogioco, che verrà trasmesso a brevissimo in streaming.

Come svelato via Twitter, il livestream di The Wolf Among Us 2 si terrà infatti domani, 9 febbraio 2022, alle ore 19:00 del fuso orario italiano, e sarà condotto nientemeno che da Geoff Kieghley, giornalista e noto conduttore di eventi come i The Game Awards e il Summer Game Fest.

Greetings from Fabletown! You’re invited to join us for a behind-the-scenes look at #TWAU2 + more, hosted by @geoffkeighley. Wednesday 2/9, 10am PT#TheWolfIsBack pic.twitter.com/n9f9AWkY9i — Telltale Games (@telltalegames) February 7, 2022

Più in particolare, la diretta ci concederà uno sguardo dietro le quinte e un trailer nuovo di zecca per questo promettente sequel. Chiaramente la diretta sarà incentrata sul gioco sviluppato da Telltale, tuttavia Keighley ha anticipato che ci sarà anche “altro” da mostrare durante la presentazione. Al momento non è chiaro se si stia facendo riferimento ad ulteriori approfondimenti sull'avventura narrativa, o se invece ci sono in serbo sorprese legate ad altre produzioni.

In ogni caso, vi ricordiamo che The Wolf Among Us 2 non dispone ancora di una data di uscita ufficiale, che potrebbe essere fissata proprio in occasione della diretta streaming di domani.