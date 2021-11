Total War Warhammer 3 esce a febbraio: sarà su Xbox Game Pass al lancio

SEGA e gli sviluppatori di Creative Assembly hanno finalmente svelato la data di uscita ufficiale di Total War Warhammer 3, strategico in tempo reale ambientato nell'immaginario fantasy di Warhammer.

Con il trailer visibile poco più in basso, viene dunque fissato il lancio del kolossal RTS su PC al 17 febbraio 2022. Non solo, sempre la clip odierna ci informa che il titolo sarà disponibile dal day one anche su Xbox Game Pass, da scaricare gratuitamente da tutti gli abbonati al servizio su personal computer.

Il nuovo filmato di Total War Warhammer 3 confezionato dal team di sviluppo britannico e dal publisher nipponico fa anche luce sui contenuti aggiuntivi previsti per gli utenti in preordine e gli “early adopters”, per quella che promette di essere un'esperienza strategica particolarmente avvincente, con cui andare a chiudere la trilogia di Total War Warhammer.

Se il recente Age of Empires 4 ci permette di combattere prendendo il comando di diverse fazioni storiche, il gioco di SEGA ci trascinerà invece nell'esplorazione del Regno del Caos, dove dovremo radunare un esercito per decidere il destino di questa landa che ha fatto da sfondo a orrori indicibili. Saremo quindi chiamati a fronteggiare la minaccia rappresentata dalla corruzione demoniaca portata dai quattro Poteri Perniciosi, ovvero Nurlge (Dio della Peste), Slaanesh (Signore degli Eccessi),Tzeentch (Manipolatore di Destini) e Khorne (Dio del sangue e del massacro).

Lasciandovi al trailer, vi ricordiamo ancora una volta che Total War Warhammer 3 debutterà il 17 febbraio 2022 su Steam, Epic Games Store e Microsoft Store.