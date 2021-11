Xbox Game Pass: GTA San Andreas e tutti i giochi di novembre 2021

Con il rinnovarsi del catalogo PlayStation Now di Sony per novembre, lo stesso accade per Xbox Game Pass, servizio in abbonamento targato Microsoft.

Anche il colosso di Redmond ha infatti annunciato in via ufficiale l'elenco dei giochi per il prossimo mese che potranno essere testati pad alla mano da tutti gli abbonati, sia su PC che su console Xbox One e Xbox Series X/S. Tutti naturalmente giocabili senza costi aggiuntivi.

Xbox Games Pass: i giochi di novembre per Xbox e PC

Di seguito, andiamo allora a scoprire l'elenco di prodotti in pixel e poligoni destinati alla libreria di Xbox Games Pass per il mese di novembre 2021, assieme alla relativa data di uscita:

Minecraft Java and Bedrock Editions: disponibile dal 2 novembre 2021 (solo su PC)

disponibile dal 2 novembre 2021 (solo su PC) Unpacking: disponibile dal 2 novembre 2021 (Cloud, Console e PC)

disponibile dal 2 novembre 2021 (Cloud, Console e PC) It Takes Two: disponibile dal 4 novembre 2021 (Cloud, Console e PC)

disponibile dal 4 novembre 2021 (Cloud, Console e PC) Kill it with Fire: disponibile dal 4 novembre 2021 (Cloud, Console e PC)

disponibile dal 4 novembre 2021 (Cloud, Console e PC) Football Manager 2022: disponibile dal 9 novembre 2021 (solo su PC)

disponibile dal 9 novembre 2021 (solo su PC) Football Manager 2022 Xbox Edition: disponibile dal 9 novembre 2021 (Cloud, Console e PC)

disponibile dal 9 novembre 2021 (Cloud, Console e PC) Forza Horizon 5: disponibile dal 9 novembre 2021 (Cloud, Console e PC)

disponibile dal 9 novembre 2021 (Cloud, Console e PC) Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition: disponibile dall'11 novembre 2021 (solo su Xbox)

disponibile dall'11 novembre 2021 (solo su Xbox) One Step from Eden: disponibile dall'11 novembre 2021 (Console e PC)

Il 15 novembre, invece, alcuni videogame abbandoneranno il catalogo del Game Pass, vale a dire:

Final Fantasy VIII HD (Console e PC)

Planet Coaster (Cloud e Console)

Star Renegades (Cloud, Console e PC)

Streets of Rogue (Cloud, Console e PC)

The Gardens Between (Cloud, Console e PC)

River City Girls (Cloud, Console e PC)

Cosa ve ne pare della selezione novembrina di Microsoft? Quali giochi non vedete l'ora di provare? Mentre ci pensate, vi ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile una pratica guida dedicata alle migliori schede video per il gaming del 2021, con cui potenziare il vostro PC e far girare al meglio anche i videogame di Xbox Game Pass.