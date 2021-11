PlayStation Now: anche Mafia Definitive Edition tra i giochi di novembre 2021

In attesa di poter mettere le mani su tutti i nuovi videogame in uscita su PS4 e PS5 a novembre e sulla selezione destinata agli abbonati a PlayStation Plus, Sony ha alzato il sipario sui titoli che faranno il loro ingresso nel catalogo di PlayStation Now lo stesso mese.

Titoli che, come già saprete, possono essere giocati direttamente in streaming o scaricati gratis – al netto del costo dell'abbonamento su entrambe le console del colosso giapponese.

A partire dal 2 novembre 2021, gli utenti potranno quindi godersi una manciata di giochi che non erano mai apparsi prima su PlayStation Now, da lanciare su PlayStation 4 o su PlayStation 5, piattaforma di nuova generazione della “grande S”.

Senza ulteriori indugi, scopriamo subito insieme di quali si tratta!

PlayStation Now: tutti i giochi di novembre 2021 per PS4 e PS5

Come si legge sulle pagine del PlayStation Blog ufficiale, tra i giochi che arricchiranno il catalogo di PlayStation Now a novembre spicca prima di tutto Mafia Definitive Edition, nuova versione del kolossal di Hangar 13 e 2K Games attualizzata nel comparto grafico e nelle meccaniche di gameplay.

In più, tutti gli abbonati potranno cimentarsi con il platform capolavoro di Matt Makes Games Inc. Celeste, con il classico jPRG di Square Enix Final Fantasy IX e con l'esperienza sandbox Totally Reliable Delivery Service.

Come già ricordato, i titoli scelti da Sony entreranno a far parte del catalogo di PS Now dal 2 novembre, per rimanervi a tempo indeterminato. Unica eccezione è proprio Mafia Definitive Edition: l'avventura a tinte criminali tra le strade di Lost Heaven e con protagonista Tommy Angelo sarà infatti disponibile fino a lunedì 28 febbraio 2022.