PS4: giochi in uscita a novembre 2021

Ecco che ci avviciniamo sempre di più al 2022, un anno che, si spera, possa essere più ricco di uscite di quanto lo sia stato il 2021. Con oggi diciamo addio al mese di ottobre e ci addentriamo nel penultimo mese dell'anno, il quale risulta piuttosto denso al contrario di quelli precedenti in fatto di nuove uscite su PS4 (e vedremo anche alcuni ritorni).

Conway: Disappearance at Dahlia View

In uscita il giorno 2 novembre, Conway Disappearance at Dahlia View è un titolo adventure ad opera di White Paper Games. Il gioco ci trasporterà a Dahlia View, una cittadina che è stata teatro della scomparsa di una bambina di otto anni. In questo thriller story-driven, vestiremo i panni del detective in pensione Robert Conway.

First Class Trouble

In First Class Trouble, anch'esso in uscita il giorno 2 novembre, sei giocatori (in stile Among Us) dovranno investigare per scoprire chi tra di loro è un Personoide che vuole a tutti i costi impedire la fuga ai passeggeri. É stato sviluppato da Invisible Walls e si è mostrato qualche giorno fa durante lo State of Play di Sony di settimana scorsa.

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R

Nella nuova avventura ispirata all'omonima serie cinematografica, i giocatori potranno mettersi alla guida di potenti automobili per sfrecciare nei panni di Tony Toretto e per utilizzare gli stravaganti gadget dell'organizzazione Spy Racers. Fast & Furious Spy Racers Rise of SH1FT3R uscirà il giorno 5 novembre.

Blue Reflection: Second Light

Anche Blue Reflection: Second Light uscirà su PS4 nel mese di novembre! Annunciato da Sony nel mese di luglio, seguirà le avventure di Ao Hoshizaki, una ragazza che è sprofondata in un mondo oscuro e sconosciuto mentre frequentava la scuola estiva. Dagli sviluppatori della saga di Atelier, il titolo possiede forti componenti ruolistiche alla giapponese. Blue Reflection Second Light è in arrivo il giorno 9 novembre 2021 su PS4.

Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition

Annunciata il mese scorso, questa raccolta di Rockstar Games, che si trova a metà strada tra remake e remastered, include GTA III, Vice City e San Andreas. I tre titoli usciti, originariamente su PlayStation 2, sono stati ottimizzati sia nella grafica che nel gameplay. Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition uscirà su PS4 il giorno 11 novembre.

Grow: Song of the Evertree

Ambientato in un meraviglioso e coloratissimo mondo sandbox, Grow Song of the Evertree permetterà ai giocatori di esplorare ogni parte di Alaria, caratterizzata dalla presenza di un Sempreverde che sta perdendo la sua forza vitale. Nei panni di un alchimista, dovremo fare in modo di ridare vita all'albero del mondo. Grow Song of the Evertree sarà giocabile su PS4 a partire dal 16 novembre.

The Wild at Heart

Moonlight Kids presenta un'avventura caratterizzata dalla forte presenza di puzzle ed enigmi vari. The Wild at Heart narra le vicende di Wake e Kirby che si sono persi in un claustrofobico e variopinto mondo fantasy, abitato da numerose creature magiche. Già uscito su altre piattaforme, la versione PS4 sarà disponibile dal 16 novembre.

Farming Simulator 22

Giants Software è giunta alla sviluppo di un'ulteriore reiterazione del famoso simulatore agricolo. Farming Simulator 22 uscirà il 22 novembre e presenterà, oltre alle varie migliorie, alcune aggiunte, come ad esempio l'introduzione dei cicli stagionali e un consistente numero di veicoli e strumenti di lavoro.

Death's Door

Anch'esso mostrato durante l'ultimo State of Play, Death's Door di Acid Nerve è un gioco di ruolo con forte enfasi sulla natura roguelike. Per mezzo di una visuale top-down, impersoneremo un corvo che deve recuperare un'anima di cui deve prendersi cura, sottrattagli da uno spietato ladro. Il titolo uscirà il giorno 23 novembre.

Asterix & Obelix: Slap them all!

Il nuovo videogioco basato sul cartone di successo di cui Asterix e Obelix ne sono protagonisti sta per arrivare. A partire dal 25 novembre potrete imbarcarvi in un'esilarante avventura dall'anima e dal cuore cartoon.

Evil Genius 2: World Domination

Scegli il tuo genio spietato e progetta la tua tana in cui studierai un piano per il dominio del mondo intero. Tutto questo sarà possibile a partire dal 30 novembre con il gioco di Rebellion Developments, ovvero Evil Genius 2 World Domination.

MXGP 2021

Preparati a scorrazzare in sella alla tua moto da cross per partecipare al torneo più importante! Dal 30 novembre potrai farlo, grazie alle nuove migliorie e smussature tecniche che sono state apportate.

Questo è tutto per il mese di novembre su PlayStation 4. Vi ricordiamo, inoltre, che molti altri videogiochi usciranno in contemporanea anche su PlayStation 5 e, pertanto, sono stati elencati nell'articolo apposito che troverete qui. Tuttavia, vale la pena elencarli velocemente: